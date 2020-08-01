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Скрипник підтвердив свій інтерес до Жерсона Родрігеса – тренера Зорі не турбують скандали форварда в Динамо

22:37 - Читать на русском
Скрипник підтвердив свій інтерес до Жерсона Родрігеса – тренера Зорі не турбують скандали форварда в Динамо
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Наставник Зорі Віктор Скрипник готовий відродити кар'єру легіонера Динамо Жерсона Родрігеса.

"Це правда, що мені імпонує Жерсон. Хороший гравець, але до нього потрібно мати підхід. Я не кидаю камінь в город Динамо або їхніх тренерів. За якісь якості його все ж купили, і ці якості в ньому я розгледів.

Жерсон Родрігес повернувся в Київ після півроку виступів у Туреччині

Він досить хороший і якісний футболіст. Те, що у нього коїться в побутовій сфері, в голові чи ще щось – це потрібно було або раніше дізнаватися, або... Його ж купили, він же вміє, він же робить, отже до нього потрібен хороший підхід. Я його бачу на позиції одного з двох нападників", – зізнався Скрипник в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, рік тому Динамо заплатило за Жерсона 2 млн євро. Люксембуржець відзначився лише скандалами, тому взимку відправився в оренду до Анкарагюджю – 11 матчів, 6 голів та 2 асисти в Туреччині.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Жерсон Жерсон Родрігес
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