"Кочергін? Все дуже просто – він грає в дублі. Крім нього в нас багато гравців, які грають першу скрипку в складі. Ми зараз дивимося на нинішній склад гравців та від цього відштовхуємося", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Зоря перевела Кочергіна в дубль – лідери луганців не хочуть залишатися в команді без Скрипника

Зазначимо, що Кочергін відмовляється продовжувати угоду із луганським клубом та бажає змінити клубну прописку. Контракт Владислава із Зорею завершується влітку 2022 року.

До слова, Кочергін провів 14 поєдинків у складі луганського клубу в поточному сезоні, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Зоря розтрощила Металіст 1925 завдяки феєрії Гладкого – луганці забили 6 голів і піднялись на третю позицію в УПЛ