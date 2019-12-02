Скрипник підкреслив важливість Шахтаря для чемпіонату України

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився думками щодо провідних команд України та Німеччини, в якій він працював упродовж багатьох років.

"Пам'ятаєте, була така приказка, мовляв, гроші голи не забивають? Ти міг розраховувати на день, коли тобі вдасться обіграти лідера. Це як з Динамо або Шахтарем – якщо у них поганий день, то ти можеш їх обіграти. Так само тоді, в 2004-му (сезон, коли Вердер зі Скрипником у складі сенсаційно став чемпіоном Німеччини – прим.) це було актуально. Гроші були рівні, не було надмірних інвестицій.

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Я не можу сказати, що Шахтар – це Баварія. Добре, що в твоєму чемпіонаті є така команда. Мета, до якої треба просуватися. Це як мрія і ти шукаєш, як до цієї мрії підібратися. Знайти спонсорів, приватного інвестора, купити гравців, хорошого тренера.

Одна з вимог – здобувати місця в єврокубках. Це нормально для тієї команди, яка хоче розвиватися, а не просто бути на плаву. Хочеться бути клубом, з яким би рахувалися. З року в рік треба посідати місця, які дають можливість заробляти і розвиватися", – сказав Скрипник у інтерв'ю програмі Профутбол.

Нагадаємо, український фахівець упродовж 20 років працював на благо бременського Вердера, спочатку у статусі гравця, а потім і тренера. Цього літа він очолив Зорю – після 16 турів УПЛ луганці утримують третю сходинку вслід за Шахтарем і Динамо.

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