toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Скрипник підкреслив важливість Шахтаря для чемпіонату України

16:49 601 Читать на русском
Скрипник підкреслив важливість Шахтаря для чемпіонату України
Віктор Скрипник / Сайт Шахтаря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився думками щодо провідних команд України та Німеччини, в якій він працював упродовж багатьох років.

54’ Віталій Вернидуб
87’ Назарій Русин
 
54’ Віталій Вернидуб
87’ Назарій Русин

"Пам'ятаєте, була така приказка, мовляв, гроші голи не забивають? Ти міг розраховувати на день, коли тобі вдасться обіграти лідера. Це як з Динамо або Шахтарем – якщо у них поганий день, то ти можеш їх обіграти. Так само тоді, в 2004-му (сезон, коли Вердер зі Скрипником у складі сенсаційно став чемпіоном Німеччини – прим.) це було актуально. Гроші були рівні, не було надмірних інвестицій.

Скрипник: В Україні є хороші гравці для чемпіонату Німеччини

Я не можу сказати, що Шахтар – це Баварія. Добре, що в твоєму чемпіонаті є така команда. Мета, до якої треба просуватися. Це як мрія і ти шукаєш, як до цієї мрії підібратися. Знайти спонсорів, приватного інвестора, купити гравців, хорошого тренера.

Одна з вимог – здобувати місця в єврокубках. Це нормально для тієї команди, яка хоче розвиватися, а не просто бути на плаву. Хочеться бути клубом, з яким би рахувалися. З року в рік треба посідати місця, які дають можливість заробляти і розвиватися", – сказав Скрипник у інтерв'ю програмі Профутбол.

Нагадаємо, український фахівець упродовж 20 років працював на благо бременського Вердера, спочатку у статусі гравця, а потім і тренера. Цього літа він очолив Зорю – після 16 турів УПЛ луганці утримують третю сходинку вслід за Шахтарем і Динамо.

"Динамо після Мальме почувалося вбитим": чому Шахтар – під підозрою, а Карпати припустилися фатальної помилки

blog_ava
Геніальний гол Мессі у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона
09:56
11419
Теги
Шахтар Шахтар Зоря - Карпати Зоря Зоря Баварія Баварія Віктор Скрипник Віктор Скрипник
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Майнц
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук