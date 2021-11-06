"Сподіваємося, що Микита Шевченко приєднається до нас у Туреччині. Ще пару тижнів треба для відновлення Єгора Назарини, так само, як і для Влада Кабаєва.

"Кочергін вже мав такий досвід – не грати": агент хавбека Зорі – про несподіване переведення свого клієнта у дубль

Буквально перед грою з ЦСКА Софія Олександр Гладкий пошкодив м'язи, а Артем Громов захворів. У нас зараз така позиція, що негативу більше ніж позитиву, але ми стараємося із мінімуму зробити максимум", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 13-ти турів луганці у турнірній таблиці УПЛ йдуть третіми, набравши 26 очок. Черговим суперником команди Скрипника вже у неділю, 7 листопада, стане Верес. Початок зустрічі о 17:00.

Зоря – ЦСКА: перська казка Скрипника, або Найкраща команда України б'ється за євровесну всупереч умовам