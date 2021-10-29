"Ми провели гру з Рухом у чемпіонаті до цього. Знали, як складно грати проти цього суперника. Знали і те, що Кубок – турнір інший і все може трапитись. Минулого року ми були у фіналі та знову хочемо цей шлях пройти. Атмосфера на стадіоні Скіф? Мені дуже подобається цей стадіон. Він дуже затишний. Хоча дуже імпонує й Арена Львів. Це є величезний європейський стадіон.

Рух – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Я казав, що Рух – домашня команда. Хоче проявити себе перед вболівальниками. Ми переживали та сконцентрувалися на стандартах, бо кожен момент був дуже відповідальним. Розуміли, що треба виходити вперед, щоби суперник відкривався. Що й вийшло", – відзначив Скрипник у коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, Зоря дотиснула Рух в овертаймі 1/8 фіналу Кубка України завдяки дублю Шахаба після завершення основного часу.

Зоря завдяки дублю Шахаба здолала Рух і стала шостим чвертьфіналістом Кубка України