Скрипник не спішить підписувати новий контракт із Зорею
00:10 - Читать на русском
Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо майбутнього тренера Зорі Віктора Скрипника.
"Президент Зорі Євген Геллер запропонував Скрипнику новий контракт. Тренер поки не підписав угоду.
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На даному етапі ситуація дуже робоча. Десь засмучений таким стартом Геллер. Він розраховував, що вийдуть в групу Ліги Європи. У футболі головне – результат", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.
Чинна угода між Скрипником та луганським клубом розрахована до літа 2022-го. Після 7-ми турів УПЛ Зоря розташувалась на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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