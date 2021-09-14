"Президент Зорі Євген Геллер запропонував Скрипнику новий контракт. Тренер поки не підписав угоду.

Рух у рідних стінах втримав результативну нічию із Зорею

На даному етапі ситуація дуже робоча. Десь засмучений таким стартом Геллер. Він розраховував, що вийдуть в групу Ліги Європи. У футболі головне – результат", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Чинна угода між Скрипником та луганським клубом розрахована до літа 2022-го. Після 7-ми турів УПЛ Зоря розташувалась на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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