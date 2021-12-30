"Я дуже сподіваюся, що вдасться уникнути втрат. Хоча, коли є інтерес до гравців Зорі, то, значить, тут не все так погано. Я вірю, що футболісти у нас розвиваються. Як тренер, я хочу працювати з найкращими виконавцями. Я б хотів, щоб хоча б рік-два в нашу команду тільки приходили потрібні нам футболісти. У нас є керівництво, вони почують мою думку, якщо підніметься якесь питання. Сподіваюся, що нинішню зиму, як і минулу, ми проживемо без втрат. У нас є гравці, у яких контракт закінчується влітку, тоді і будемо думати.

Зоря визначила найкращого гравця року

Нові гравці? У нас є шорт-лист. Ми розмовляємо на цю тему. Завжди є питання, які потрібно вирішувати, в тому числі і фінансові. Наші можливості не безмежні. Будь-кого Зоря запрошувати не буде. Ми дуже ретельно до цього ставимося.

Якщо я бачу, що футболіст хоче виступати за Зорю, приймає наші умови і при цьому він кращий за тих хлопців, які є в команді, то мені без різниці, на яку позицію запрошувати гравця. Але навіть якщо і не вдасться когось підписати, я сильно не засмучусь. Ми віримо в своїх хлопців, які, як показує практика, з кожним днем ​​стають сильнішими. Конкуренція в Зорі на хорошому рівні", – цитує Скрипника Команда 1.

Зауважимо, Зоря після першого кола української Прем'єр-ліги розташувалась на 4 місці, пропустивши вперед Десну, Шахтар та Динамо.

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