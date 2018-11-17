Скрипник не проти очолити російський клуб

Наставник Риги Віктор Скрипник вів переговори з російськими клубами та чекає нових пропозицій.

"Як я ставлюся до Росії? Та все нормально! У мене стільки друзів в Росії. Сергій Кір'яков, Вітя Онопко – разом з ними я ще грав за юнацьку збірну, а зараз вони самі тренують на високому рівні. З усіма при зустрічі спілкуюся, у мене тільки самі добрі спогади про ті часи. Просто так вийшло, що життя нас розкидало.

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У мене були контакти з представниками Локомотива, але це вже в минулому. Зайвий раз ворушити це не варто. Розмови з Локомотивом були рік чи півтора тому, але коли тренер команди виграє титули і вирішує поставлені завдання, про що тут можна говорити? Як професіонал я все прекрасно розумію.

Про те, що мною цікавиться Спартак, я дізнався від журналістів. А так, ніяких розмов не було. Якщо буде пропозиція від російського клубу – тоді і поговоримо", – сказав Скрипник порталу "Советский спорт".