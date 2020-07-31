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Скрипник не піде шляхом Луческу – наставник Зорі розкрив плани щодо своєї кар'єри

08:00 - Читать на русском
Скрипник не піде шляхом Луческу – наставник Зорі розкрив плани щодо своєї кар'єри
Віктор Скрипник / фото із соцмереж

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не планує залишатися у професії до глибокої старості.

"Я в Зорі відмінно почуваюся. Але це не означає, що колись, десь... Хоча не збираюся до 70-ти працювати. Так, ще сім-десять років – це максимум. Тому що теж це важко", – поділився 50-річний фахівець в інтерв'ю ТаТоТаке.

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Нагадаємо, Віктор Скрипник очолив луганський клуб влітку минулого року, замінивши на цій посаді Юрія Вернидуба. Під його керівництвом Зоря завоювала "бронзу" УПЛ та кваліфікувалася у груповий раунд Ліги Європи.

До слова, тренерську кар'єру Скрипник розпочинав у системі бременського Вердера, а в 2014 році очолив головну команду "музик". У 2018-му працевлаштувався у латвійській Ризі, з якою виграв тамтешній чемпіонат та національний Кубок.

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