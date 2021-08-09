"Не скажу, що ми важко входимо в сезон. У нас команда змінюється, нові люди з'являються. Для цього завжди треба час. Для уболівальників і фахівців будь-який програш – це катастрофа. Хлопці старалися. Сьогодні було багато хороших моментів. Мені здається, Динамо було важко з нами грати.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Не можу відповісти на питання про відсутність орендованих у Динамо гравців. Все вирішують наші керівники, які допускають таке. Власники клубів, яким належать гравці, так вирішили. Ну що ми їм? Коли ми їх брали, то розуміли, що вони не гратимуть проти Динамо.

Ми завжди граємо на перемогу, намагаємося діяти першим номером. Мені здається, ця гра проти Динамо була якіснішою з нашого боку, ніж минулі ігри проти киян – коли ми поступилися у фіналі Кубка або з рахунком 0:2 вдома. Сьогодні ми діяли гостріше", – сказав Скрипник після матчу.

Зоря – Динамо: нестабільна крутість киян, провальний успіх "біло-синіх" по перерві та тотальна невиразність "мужиків"