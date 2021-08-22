"Хотілося дограти спокійніше. Завжди в футболі так буває – індивідуальна помилка, реакція суперника. Потім починається те, що ми побачили в кінці гри.

Голи з дальної відстані і парад дитячих помилок у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 3:4

Ми самі переживаємо, як ми пропускаємо голи. Це все концентрація. Коли сили закінчуються, то виходять такі кінцівки, як в цій грі. Проте ми виграли і задоволені цим", – сказав Скрипник у коментарі каналам "Футбол".

Нагадаємо, у четвер (26 серпня) Зоря проведе матч-відповідь кваліфікації ЛЄ проти Рапіда. Першу зустріч луганці програли з рахунком 0:3.

Зоря втримала важку перемогу над Маріуполем у феєричній перестрілці з сімома голами – азовці ледь не відігрались з 1:4