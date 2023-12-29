Скрипник назвав неочікуваний вектор роботи Металіста 1925 на трансферному ринку: "Можливо, хтось так і робить"
Новий головний тренер Металіста 1925 не збирається кардинально міняти склад команди перед стартом другої частини чемпіонату.
"У тому становищі, яке є у нас зараз, ми не можемо з 30 гравців, які є в команді, попрощатися з 15 та запросити 15 нових. Хоча, можливо, хтось так і робить.
Скрипник вперше озвучив ціль Металіста 1925 та пояснив відхід з Ворскли: "Тренеру завжди хочеться викликів"
Проте я хочу з усіма познайомитися. У нас є друга частина чемпіонату, щоб вирішити завдання уникнути "валідольних" матчів, а далі вже вирішити, яке підсилення потрібне", – цитує Скрипника клубна прес-служба Металіста 1925.
Нагадаємо, декілька днів тому Віктор Скрипник очолив харківський Металіст 1925, покинувши полтавську Ворсклу. Металіст 1925 пішов зимувати поблизу зони перехідних матчів, але новий власник готовий інвестувати в команду і розраховує на боротьбу за єврокубки.
"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації