"У тому становищі, яке є у нас зараз, ми не можемо з 30 гравців, які є в команді, попрощатися з 15 та запросити 15 нових. Хоча, можливо, хтось так і робить.

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Проте я хочу з усіма познайомитися. У нас є друга частина чемпіонату, щоб вирішити завдання уникнути "валідольних" матчів, а далі вже вирішити, яке підсилення потрібне", – цитує Скрипника клубна прес-служба Металіста 1925.

Нагадаємо, декілька днів тому Віктор Скрипник очолив харківський Металіст 1925, покинувши полтавську Ворсклу. Металіст 1925 пішов зимувати поблизу зони перехідних матчів, але новий власник готовий інвестувати в команду і розраховує на боротьбу за єврокубки.

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