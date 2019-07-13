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Скрипник назвав головну вимогу до гравців Зорі

16:23 120 Читать на русском
Скрипник назвав головну вимогу до гравців Зорі
Віктор Скрипник (ліворуч) / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки літніх зборів.

"У нас є кваліфіковані гравці, які можуть добре грати за цією схемою. Намагаємося закласти їм атакувальний фундамент. Плюс усувати ті шорсткості, які утворюються при оборонних діях. Це нормальний процес, який будемо намагатися покращувати.

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Для мене важливо, щоб гравці розуміли, коли володіють м'ячем, що з ним робити і як грамотно дії завершити, відпрацьовувати взаємодію з партнерами. Великий комплімент хлопцям. Від гри до гри вони старалися. Звичайно, не завжди все відразу вийде. Але те, що я побачив, в принципі, вважаю нормальним. Найголовніше, що ми побачили всіх у справі в тій чи іншій ситуації.

Загальна картина є, і тепер уже буде інший напрямок. Попрацюємо зі стандартами, швидкісно-силовою підготовкою", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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Міжсезонні збори Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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