Скрипник: Зорі потрібно було набрати три очки в матчі, де ми були фаворитами

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Карпатами в рамках 16-го туру УПЛ (2:0).

"Це були дуже важливі три очки. Всі знають, з ким ми граємо, які нас чекають фінальні ігри в цьому році. Для впевненості Зорі потрібно було набрати три очки, де ми були фаворитами. У наступних двох іграх фаворитами ми не будемо.

Зоря – Карпати – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я радий, що Віталій Вернидуб зміг зіграти велику частину часу. У нього мікротравма. Вона йому заважає, але завдяки своєму фактурному зросту і статурі він продавив суперника і добре зіграв головою. Ми багато часу приділяємо стандартам, і в таких іграх вони відіграють велику роль.

В принципі, не хочу сказати, що була гра до першого голу, але коли забиваєш, то отримуєш упевненість і граєш далі. Так і вийшло. Ми раді взятим трьом очкам і готуємось до матчу в Києві", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Таким чином, Зоря завдяки перемозі поки тимчасово піднялася на 2-ге місце в таблиці, набравши 31 очко, Карпати з 11 пунктами лишились на 10-й позиції.

Зоря впевнено переграла Карпати та піднялася на другу сходинку в УПЛ