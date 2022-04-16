Головний тренер Зорі Віктор Скрипник може очолити Погонь, повідомляє "ТаТоТаке".

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У чемпіонаті Польщі нині тривладдя: по 56 очок мають одразу три команди – Лех, Погонь і Ракув. За інформацією ЗМІ, наставник щецінського клубу Коста Руньяїч може очолити Легію – чинний чемпіон Польщі нині загруз в середині турнірної таблиці. У цьому випадку головним кандидатом на вакантне місце у Погоні стане саме Скрипник.

Нагадаємо, український фахівець очолив Зорю 1 липня 2019 року. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2022 року.

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