Скрипник міг опинитися в іншому клубі УПЛ

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник міг працевлаштуватися у Ворсклі. Полтавський клуб свого часу віддав перевагу Віталію Косовському.

Нагадаємо, Скрипник очолив Зорю влітку 2019 року. Після 17-ти турів УПЛ луганці посідають друге місце в чемпіонаті, а в останньому матчі підопічні Скрипника обіграли Динамо.

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"Скрипник був запропонований менеджменту Ворскли раніше, ніж він опинився у Зорі. Менеджмент Ворскли прийняв неправильне рішення, вважаю. Вони вибрали людину більш керовану, яка підходить для вирішення питань власника.

Чітко знаю цей момент, навіть брав участь у процесі. Рекомендував Ворсклі підписати Скрипника. Його запити щодо зарплаті були не більші, ніж у попереднього тренера (Василя Сачка – прим.). Помилка менеджменту, Ворскла могла бути в шістці або навіть у трійці", – розповів Метревелі в ефірі програми "Великий футбол".

Зауважимо, Віталій Косовський, який очолив Ворсклу після відставки Сачка, нещодавно був звільнений – його замінив Юрій Максимов. Полтавська команда після 17-ти турів посідає останнє місце в чемпіонаті.

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