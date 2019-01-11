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Скрипник міг очолити Локомотив

14:33 0 Читать на русском
Скрипник міг очолити Локомотив
Віктор Скрипник / соцмережі

Український тренер Віктор Скрипник міг змінити Юрія Сьоміна на посаді головного тренера Локомотива в 2016 році.

Екс-голова селекційного відділу Локомотива Віктор Панченко розповів, що клуб розглядав можливість запрошення українця Віктора Скрипника в якості заміни Юрію Сьоміну в 2016 році.

Скрипник не проти очолити російський клуб

"Штоффельсхаус як тільки прийшов, почав говорити: потрібен новий головний тренер. Запитував: у що команда грає? Чому трибуни кричать про Сьоміна, чому такий фанатизм? Він не знає історію Локомотива.

Не в образу Юрію Паличу, зараз він не найсучасніший тренер. Але коли Штоффельсхаус говорив: тут треба так робити, тут – так, тут треба грати іншим футболістам... Ну йди сам тренуй. Хоча у нього були дві кандидатури: Віктор Скрипник і Хайко Фогель з молодіжки Баварії", – сказав Панченко sports.ru.

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