"Думаю, мені не варто розповідати про такий клуб як Лестер, адже і команда досить сильна, і чемпіонат, в якому вона виступає, теж не відстає за рівнем. Проте, ми приїхали в Англію, щоб показати хороший футбол і гідно виступити як представники України в Лізі Європи.

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Заради цих шести матчів, які нам треба буде зіграти у груповому етапі, ми боролися весь минулий сезон, віддали чимало сил. Так що хочемо показати свій рівень, на який здатні. Погоджуся, що фаворитом є Лестер. Але й не кожен матч виграють фаворити.

Хочеться у кожній грі показувати свій максимум. Як насправді складеться наша подальша доля, покажуть ці 6 ігор. У нас сильна група, але у футболі немає нічого неможливого. Завжди потрібно сподіватися на себе, на свої можливості, вірити у свою справу, працювати і удосконалити свої дії. Упевнений, що всі хлопці віддадуть максимум сил в майбутніх поєдинках, щоб гідно виступити і не підвести Україну на цьому рівні в такому престижному турнірі.

Будемо намагатися бути готовими до будь-яких дій суперника. Але не тактика грає у футбол, а живі люди. Є безліч чинників, які можуть вплинути на результат гри. Я хочу, щоб мої хлопці не боялися грати в той футбол, в який ми зазвичай граємо. Ми хочемо показати себе, на що ми здатні. Власне, в таких ситуаціях і набирається досвід. На такі ігри дивиться не лише конкретна країна, але вся Європа і світ. Це величезна можливість, де можна себе показати і проявити", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці вже сьогодні, 22 жовтня, стартують у Лізі Європи – у першому турі групового етапу турніру вони на виїзді зустрінуться з Лестером. Початок матчу о 22:00.

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