Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник на прикладі Карпат показав, до чого може призвести відтермінування матчів чемпіонату України через коронавірус.

"Ви подивіться, що було з Карпатами. Вони ігри відкладали, тому що у них були інфіковані. Потім ці матчі нашаровувалися.

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У них вже не було можливості догравати, вікон не було. За великим рахунком, якщо у команді є 25-30 чоловік з урахуванням того, що є молодіжна команда, то можна уявити, як догравати. Я за те, щоб ми грали", – сказав Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, раніше з подібною ініціативою виступив президент Руха Григорій Козловський (поєдинок львів'ян проти Шахтаря перенесли через спалах COVID-19 у команді Івана Федика). Окрім Скрипника, подібної думки притримується ще низка тренерів, серед яких Володимир Шаран (Олександрія), Остап Маркевич (Маріуполь) та Ігор Климовський (Олімпік).

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