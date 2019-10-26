Скрипник: Хотів би, щоб Зоря постійно грала, як проти Ворскли

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від розгромної перемоги над Ворсклою (4:0) в матчі 12-го туру УПЛ.

"Коли виграєш 4:0, то здається, що все було легко. Але, щоб цього досягти, потрібно наполегливо працювати. Гра пішла. Наприкінці, можливо, трохи гралися. Результатом задоволений, як і формою Богдана Лєднєва.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Щодо Богдана Михайліченка, то в епізоді з пенальті був прямий стик в його коліно. Сподіваємося, нічого серйозного немає. Щодо Назарія Русина можу сказати, що все в порядку.

Я б хотів, щоб хлопці завжди так грали. Щоб я почувався, як сьогодні. Була така зустріч в Києві, коли ми зустрічалися з Олімпіком. Більш-менш спокійні матчі. Ми досить самокритичні. І хвалимо, і сваримо гравців. Але за цей матч потрібно більше хвалити, ніж сварити", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря знищила Ворсклу (4:0), а одним з головних героєв став Лєднєв, який записав до свого активу гол та дві гольові передачі.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ