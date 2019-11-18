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Скрипник: Динамо Тбілісі не хотіло відпускати Іванісеню в Зорю

18:26 773 Читать на русском
Скрипник: Динамо Тбілісі не хотіло відпускати Іванісеню в Зорю
Дмитро Іванісеня / фото з відкритих джерел

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про деталі переходу півзахисника Дмитра Іванісені з грузинського Динамо перед початком поточного сезону.

"Про Іванісеню спочатку подумав, що це якийсь грузин. А потім виявилося, українець. Дізнався – грав у Шахтарі. У підсумку, вибір зупинився на ньому. Добре, що клуб зумів домовитися з тбіліським Динамо. Його не хотіли відпускати.

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Для мене стало одкровенням, як він додав за 4 місяці. Коли я його переглядав, то знав сильні і слабкі сторони. Школа Шахтаря є, але потім була серйозна травма. Він змужнів в тбіліському Динамо. За якостями, які він показує на полі, Іванісеня ідеально підходить для моєї тактики", – сказав Скрипник у програмі Профутбол.

Нагадаємо, 25-річний Іванісеня протягом двох років виступав за Динамо Тбілісі. У чемпіонаті Грузії він зіграв 52 матчі і забив 6 голів. У поточному сезоні УПЛ півзахисник провів 13 матчів і забив 1 гол. У товариській грі проти Естонії Іванісеня дебютував за збірну України.

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Віктор Скрипник Віктор Скрипник Дмитро Іванісеня Дмитро Іванісеня Динамо Тбілісі Динамо Тбілісі Зоря Зоря
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