"До перемоги ставлюся абсолютно спокійно. Приємно, що роботу тренерів професійно оцінюють. Мені і моїм близьким приємно. Я асоціюю це з тим, що саме Зоря отримала цей титул, не особисто я. Це нагорода за той проведений важкий, інтенсивний, напружений, але в той же час результативний для всіх нас рік.

Скрипник виборов звання найкращого тренера України 2020 року

Я вдячний всім нашим працівникам клубу, моїм колегам з тренерського штабу і хлопцям, які цілий рік намагалися для досягнення результату. Працювали для всіх нас. Динамо і Шахтар – законодавці нашої футбольної моди, але приємно, коли перемагає Зоря і показує гідний рівень конкуренції", – поділився Скрипник у коментарі офіційному сайту луганців.

Нагадаємо, тренер Зорі випередив у голосуванні "Футбольні зірки України" наставника Динамо Мірчу Луческу та керманича Десни Олександра Рябоконя. Цікаво, що до трійки претендентів не потрапив тренер Шахтаря Луїш Каштру.

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