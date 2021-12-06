Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів, який з двох українських грандів йому більше до душі.

"У футбольному плані мені, можливо, більше імпонує Шахтар, але Динамо подобається більше, бо їхній вектор орієнтований на український футбол та наших вихованців.

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Люди, які грали позаминулого року, минулого – стали чемпіонами. При цьому Динамо не мало великих покупок, а була якісна робота тренера. Шахтар підкуповує своїм бразильським вектором, але він штучний. А Динамо – це українське", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ Шахтар і Динамо набрали по 44 очки – "гірники" випереджають киян у турнірній таблиці завдяки кращій різниці забитих м'ячів.

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