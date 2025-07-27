– Контакт із Зорею не втрачався, й завжди існував зв’язок. Я знаю президента, керівництво та працівників клубу, а вони знають мене. В останні роки ми грали одне проти одного. Було питання: "А може?". Відповів: "Нумо спробуємо". Ось так я знову тут.

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Це хороша команда, якій, можливо, дещо не вистачає стабільності. Хочеться це трохи виправити. Хоча мали місце дуже пристойні ігри, за що Зорю й люблять та називають "Мужиками". Також для мене були пам’ятними роки, які я провів тут.

– Чи можна вважати, що одним з ключових чинників, який зробив ваш камбек реальним, стало зниження впливу на Зорю агента Вадима Шаблія, адже у перший захід в клуб, здається, саме непорозуміння з ним були причиною дискомфорту?

– Я запрошував до Зорі Дениса Фаворова, Максима Імерекова, Сергія Булецу. Чиї вони гравці? Усе це футболісти Вадика. Я з ним нормально працював. Що ви завжди придумуєте? Були й інші його гравці, яких ми хотіли взяти, але в іншому місці їм запропонували кращі умови.

Не бачу чогось хорошого, якщо усі футболісти команди будуть одного агента. Це може позначитися негативно. Коли видно, що гравець хороший та підходить, то мені однаково, чий він. Я працюю з футболістами, а не з агентами, – сказав Скрипник в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 55-річний фахівець очолив Зорю 16 червня 2025 року. Свій перший офіційний матч на чолі луганців він зіграє 2 серпня проти черкаського ЛНЗ.

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