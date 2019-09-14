Скрипник: Зорі не соромно за поразку – ми зіграли проти Шахтаря у свою гру

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку в матчі 7-го туру УПЛ проти Шахтаря (3:4).

"По-перше, привітали Шахтар з перемогою. Поразка, від якої не соромно: ми зіграли в ту гру, яку хотіли. Намагалися спантеличити наших суперників на виїзді, обрали свою тактику. У нас була така стратегія: два нападники, які повинні були напружувати захист суперника. Хороший тандем Будківський – Русин, який додає жвавості і зросту.

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Завжди прикро, не можу сказати команді якихось поганих слів. Мені приємно тренувати Зорю, і ті хлопці, які виходять на поле віддаються на полі за команду. Помилки є і будуть, просто мені важливо, яка реакція на них. У нас хороший і дружний колектив. Очки теж хочеться набирати, але ми грали проти нашого гранда і гідно. Це вселяє оптимізм.

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Якщо ми розберемо всі наші попередні ігри, то у нас була хороша гра з Еспаньйолом, з Динамо, особливо другий тайм, коли ми вибігали і накривали попереду. Це те, що ми прищеплюємо команді: хочемо грати першим номером.

Звичайно, коли ти граєш з упевненістю, то хочеться, щоб був результат. Перший тайм був хороший, та й при рахунку 3:2 ми намагалися грати вперед. Але ті помилки, які ми допускали, нас гальмують", – поділився Скрипник в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютній грі.

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