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Скрипник: Зорі не соромно за поразку – ми зіграли проти Шахтаря у свою гру

22:05 268 Читать на русском
Скрипник: Зорі не соромно за поразку – ми зіграли проти Шахтаря у свою гру
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку в матчі 7-го туру УПЛ проти Шахтаря (3:4).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"По-перше, привітали Шахтар з перемогою. Поразка, від якої не соромно: ми зіграли в ту гру, яку хотіли. Намагалися спантеличити наших суперників на виїзді, обрали свою тактику. У нас була така стратегія: два нападники, які повинні були напружувати захист суперника. Хороший тандем Будківський – Русин, який додає жвавості і зросту.

Шахтар – Зоря – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Завжди прикро, не можу сказати команді якихось поганих слів. Мені приємно тренувати Зорю, і ті хлопці, які виходять на поле віддаються на полі за команду. Помилки є і будуть, просто мені важливо, яка реакція на них. У нас хороший і дружний колектив. Очки теж хочеться набирати, але ми грали проти нашого гранда і гідно. Це вселяє оптимізм.

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Якщо ми розберемо всі наші попередні ігри, то у нас була хороша гра з Еспаньйолом, з Динамо, особливо другий тайм, коли ми вибігали і накривали попереду. Це те, що ми прищеплюємо команді: хочемо грати першим номером.

Звичайно, коли ти граєш з упевненістю, то хочеться, щоб був результат. Перший тайм був хороший, та й при рахунку 3:2 ми намагалися грати вперед. Але ті помилки, які ми допускали, нас гальмують", – поділився Скрипник в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютній грі.

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blog_ava
Шахтар – Зоря – 4:3 – відео голів та огляд матчу
19:44
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Теги
Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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