"Я дуже радий, що ми йдемо від, як сказав президент, темряви. Я дуже радію, що ми почали святкувати Різдво, як у Європі, у грудні. Це правильно.

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Я хочу, щоб наш народ вірив та знав, що за нами правда. Що не те, що ми маємо перемогти, а воно так і буде, бо за нами правда. У тій же Німеччині це чудово знають, я це бачу. Вони будуть нас підтримувати.

Я хочу побажати нашому народу терпіння, вірити в те, що ми робимо. Усе буде добре. Зрозуміло, побажаю здоров’я. Дай Боже, щоб війна скінчилася нашою перемогою, тоді й футбол виросте. Ось такі мої побажання", – цитує Скрипника клубна прес-служба Металіста 1925.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія повномасштабно вторглась на територію України, розпочавши активні бойові дії на території нашої країни.

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