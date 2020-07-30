Скрипник – про відмову російським клубам: Не можна сказати, що спорт поза політикою

"Відмова російським клубам – це сукупність усіх факторів. Як би ти не хотів, не можна сказати, що спорт поза політикою. Він все одно в політиці. І не я один ухвалюю такі рішення, і знаю, що це буде ось якось не те, що неправильно, але як казав герой одного фільму: "Мене не зрозуміють тут і погано приймуть там". Це те, що лякає і чого не хочеться отримати.

Скрипник прокоментував чутки щодо свого відходу із Зорі

Топові клуби – Спартак, Динамо, Вердер – це спортивний виклик, вища футбольна матерія, яку хочеться роздобути і їй відповідати. Ось таке, ще можу якось сфокусувати, а ось периферія, вважаю, це не потрібно.

На даний момент я – це Зоря. Я не чекаю нічого. Я не один ухвалюю рішення. У мене є сім'я, для якої я живу. У мене є три людини, які мною можуть командувати – дружина і двоє дітей. Ще раз кажу, мені надходили пропозиції, я розмовляв, але я ухвалив рішення, про яке не шкодую", – поділився Скрипник в інтерв'ю ТаТоТаке.

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