– У вашу команду на правах оренди з Динамо перейшов син легендарного Олега Саленка – хавбек Роман Саленко. За які якості ви запросили його в команду?

– Саленко – хороший мобільний футболіст, який вміє грати з м’ячем та проти нього. Має досвід виступів на міжнародному рівні та в УПЛ. Також він багато часу провів у тренувальному процесі першої команди Динамо. Тому для нас це дійсно підсилення.

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– Також Зоря орендувала в Динамо універсала Навіна Малиша, який в другій частині минулого сезону запалював у Ворсклі. А що ви розгледіли в ньому?

– Зараз спостерігається така тенденція, що в нас стає мало українських гравців. Кожного, хто має досвід виступів в УПЛ, усі запрошують. Ми так само зробили пропозицію й раді, що він обрав Зорю. Це той гравець, який може вийти на різних позиціях й принесе нам користь. Я в цьому впевнений.

– Ще одним вашим новачком став екс-капітан Ворскли захисник Ігор Пердута. Яка логіка його запрошення?

– Я його добре знаю за Ворсклою. Це також наше придбання та посилення.

– Хотілося б почути від вас й кілька слів про двох нових легіонерів Зорі – Руана Олівейру та Андрію Яньїча.

– Руан – молодий півзахисник також хорошого рівня. На жаль, зараз він не у піковій формі. Йому потрібен час, щоб її набрати. Однак ми маємо терпіння. Зачекаємо. Сподіваюся, він так само допоможе нам розвиватися. Яньїч – це центральний захисник. В людини хороші якості. Він вміло веде боротьбу. Збільшив наш вибір в центрі оборони, що дуже корисно для тренувань та ігор.

– Усі п’ятеро – це ваші креатури?

– Я ініціював запрошення трьох: Руана, Пердути та Саленка. Малиш та Яньїч – це клубні придбання, що були зроблені раніше. Однак вони нам дуже підходять. Коли я дізнався про цих футболістів, то мені вони також сподобалися.

– На зборах із Зорею був й вінгер Динамо Дмитрій Кремчанін. Він залишиться у вас?

– Молодий гравець, який багато забив у минулому сезоні. Ми на нього дивимося. Поки він ще в нас. Будемо ухвалювати рішення до кінця трансферного вікна.

– З тих гравців, які влітку покинули команду, на момент вашого призначення де-факто в клубі залишалися форвард Владислав Бугай, захисник Ігор Кирюханцев та півзахисник Олексій Хахльов. Чи мали бажання зберегти когось з них?

– Хлопці ухвалили рішення піти. Чого мені за ними бігати та щось розповідати? У кожного своя доля та кар’єра. Вони так захотіли. Зоря вже шукає та дивиться на інших гравців.

– З Джорданом вдалося знайти спільну мову? У ЗМІ публікувалася інформація, що він не хотів приїздити на збори, використовуючи це як елемент переконання клубу у необхідності свого продажу.

– Про це спитайте в тих, хто про таке писав. У нас була домовленість, що він затримається. Бразильці, які не бувають вдома по пів року й не бачать сім’ї, завжди просять більшу відпустку на 7-10 днів. Це нормальна практика. Якщо є домовленість, то ми йдемо назустріч й ставимося з розумінням.

Не варто робити якісь непідтверджені висновки. Це наш основний гравець та хороший актив, так само Мічін. У нас немає підстав з ними розставатися, й вони не виявляють такого бажання. Те, що ними цікавляться, свідчить про нормальний робочий процес в Зорі, – сказав Скрипник в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, у першому турі УПЛ сезону 2025/26 Зоря зустрінеться з ЛНЗ. Поєдинок заплановано на 2 серпня, початок матчу – о 18:00 за київським часом.

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