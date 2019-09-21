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Скрипник – про нічию з Маріуполем: Статистика не забиває голів

20:28 327 Читать на русском
Скрипник – про нічию з Маріуполем: Статистика не забиває голів
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічию з Маріуполем (0:0) у матчі 7 туру УПЛ.

39’ Пилип Будківський
 
Валерій Федорчук 32’
32’ Валерій Федорчук
39’ Пилип Будківський

"Емоційно ми не так увійшли в гру, як хотілося б. Але контролювали матч. Грали. Хороша статистика. Шкода, що статистика голів не забиває. Реалізацію хотілося б покращувати завжди.

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У тих моментах, в яких ми не забили, добре зіграв воротар. В кінці ризикували, випускали нападників. І у них були моменти. Хоча ми хотіли переломити хід цієї монотонної гри. Динаміка була, але не така яскрава, як хотілося б. Вона була не такою, як проти Шахтаря і Динамо. Завжди хочеться краще.

Мені хочеться мати нападника, який з нічого зробить гол або відразу заб'є наявний момент. У той же час гравці, які є у нас, готові працювати. Вони додали. Бажання є. Блиск в очах теж.

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Але ми граємо проти суперників, які нас вивчають, дивляться ігри, перебудовуються. Вони не грали в п'ять захисників. А сьогодні Маріуполь грав так. Я не скажу, що нам важко грати проти такої схеми, але коли оборона масована, то повинна бути якість останнього пасу в останній стадії атак. Намагаємося все це покращувати на тренуваннях", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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Маріуполь Маріуполь Зоря - Маріуполь Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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