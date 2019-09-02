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Скрипник завдяки нічиїй з Динамо став найкращим тренером 6-го туру УПЛ

10:34 106 Читать на русском
Скрипник завдяки нічиїй з Динамо став найкращим тренером 6-го туру УПЛ
Віктор Скрипник / фото: УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник став найкращим у минулому турі УПЛ, в якому його команда зіграла внічию проти Динамо (2:2).

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що найкращим наставником 6 туру УПЛ став Віктор Скрипник.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Головний тренер Зорі отримав середній бал 4,6. Його команда здійснила яскравий камбек і врятувалася від поразки в матчі проти Динамо (2:2).

До слова, Зоря після 6-ти зіграних турів йде на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Десні за додатковими показниками. Від першого місця команда Скрипника відстає на 7 очок.

Камбек Зорі проти Динамо на користь Шахтаря: повернення "мужиків", гол-фантом Циганкова та безнадія 2.0

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Зоря Зоря Зоря - Динамо УПЛ Віктор Скрипник Віктор Скрипник Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
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