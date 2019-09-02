Скрипник завдяки нічиїй з Динамо став найкращим тренером 6-го туру УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник став найкращим у минулому турі УПЛ, в якому його команда зіграла внічию проти Динамо (2:2).

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що найкращим наставником 6 туру УПЛ став Віктор Скрипник.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Головний тренер Зорі отримав середній бал 4,6. Його команда здійснила яскравий камбек і врятувалася від поразки в матчі проти Динамо (2:2).

До слова, Зоря після 6-ти зіграних турів йде на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Десні за додатковими показниками. Від першого місця команда Скрипника відстає на 7 очок.

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