Скоулз звинувачений у незаконних ставках на футбол

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення легенді Манчестер Юнайтед Полу Скоулзу щодо незаконних ставок на футбол.

Про це йдеться на офіційному сайті організації. Повідомляється, що в період з 17 серпня 2015-го року по 12 січня 2019-го року Скоулз зробив 140 ставок на матчі, що суперечить правилам FA.

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Екс-хавбек "червоних дияволів" повинен відповісти на звинувачення Футбольної асоціації Англії до 26 квітня поточного року. Зазначимо, що Скоулз у березні покинув посаду головного тренера Олдхема, пропрацювавши у клубі лише місяць.

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