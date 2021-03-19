"Думаю, Хендерсон став основним воротарем МЮ. Він виграв цю боротьбу. Давіду Де Хеа пощастило зберегти своє місце в основі після гри з Евертоном (3:3 – прим.). Але він припускався помилок у моментах, де міг зіграти краще. Це були не грубі помилки, але з Хендерсоном в воротах я відчуваю більше впевненості.

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Давід чудовий голкіпер і буде грати, якщо Дін не використає свій шанс. Але прийшов час спробувати Хендерсона в декількох матчах поспіль і подивитися, як він проявить себе. Його викликали в збірну Англії. Потенційно він може бути першим номером збірної, якщо збереже свою форму.

Він припустився помилки в першій грі, ми це знаємо. Але потім він проявив характер. Дін дуже спокійний і робить те, що потрібно", – цитує Скоулза BT Sport.

У нинішньому сезоні АПЛ 24-річний Хендерсон провів 6 поєдинків, в яких пропустив 5 м'ячів.

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