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Скоулз віддав магічний пас у прощальному матчі Компані – фейл ван Персі все зіпсував

10:50 450 Читать на русском
Скоулз віддав магічний пас у прощальному матчі Компані – фейл ван Персі все зіпсував
Пол Скоулз в прощальному матчі Компані

У виставковому матчі на честь Венсана Компані, який пройшов увечері 11 вересня в Манчестері, не бракувало видовищних епізодів.

Нагадаємо, вчора у Манчестері пройшов прощальний поєдинок Венсана Компані – легенди Ман Сіті зіграли унічию зі збірною легенд АПЛ (2:2). Сам винуватець свята через травму не зміг вийти на поле.

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Героєм одного з епізодів став багаторічний лідер Манчестер Юнайтед Пол Скоулз. 44-річний екс-хавбек віддав вишуканий пас у дотик зовнішньою стороною стопи, продемонструвавши відмінну техніку, як в молоді роки. Шкода лише, що Робін ван Персі, який став адресатом передачі, не зберіг таку ж форму – голландець кумедно випустив м'яч за межі поля.

Зауважимо, у березні Скоулз покинув Олдхем, головним тренером якого пропрацював лише місяць.

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