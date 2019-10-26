Скоулз розкритикував Манчестер Юнайтед за відсутність чіткого малюнку гри

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Лестер у більшості знищив Саутгемптон – "лиси" забили дев'ять голів і вийшли на друге місце АПЛ
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"Яремчук врятував честь бельгійців". Новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу українцяЛіга Європи — 25 жовт 3620
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Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та СербіїЗбірна України — 25 жовт 15326
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Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі ЗМІ про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубкахЛіга Європи — 25 жовт 6331
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Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікендуСвіт — 25 жовт 6222