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Скоулз розкритикував Манчестер Юнайтед за відсутність чіткого малюнку гри

06:00 238 Читать на русском
Скоулз розкритикував Манчестер Юнайтед за відсутність чіткого малюнку гри
Пол Скоулз / Getty Images

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз вкрай розчарований поточним рівнем команди Уле Гуннара Сульшера.

 
Антоні Марсьяль 43’
43’ Антоні Марсьяль

"Мені здається, що після матчу з Ліверпулем було занадто багато схвальних відгуків на їхню адресу.

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І ось гра з Партизаном – все дуже схоже на те, що ми бачили на старті сезону. Манчестер Юнайтед як команда незнайомців, вони немов ніколи не грали один з одним. Немає зв'язку між півзахистом і нападниками. Часом передачі були просто жахливими", – цитує Скоулза Goal.

До слова, перемога над Партизаном стала для Манчестер Юнайтед першою за останні п'ять матчів у всіх турнірах.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Пол Скоулз Партизан - Манчестер Юнайтед
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