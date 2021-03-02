"Ліверпуль грає з трійкою в півзахисті. Я не думаю, що Тьягу досить рухливий, тому йому б підійшла роль в самому центрі. У більш широкій позиції в трійці йому буде дуже важко встигати на полі, він гравець іншого типу.

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Йому просто потрібно сидіти в центрі. Контролювати ситуацію, залучати інших футболістів в гру. У цьому він хороший. Я просто ставлю собі запитання, чи підходить його стиль гри стилю Ліверпуля.

Він не схожий на гравця, який підходить Юргену Клоппу, чи не так? Пригадуються інші його півзахисники і форварди – всі на швидкості 100 миль на годину. Думаю, Тьягу більше підійшов би нинішньому Манчестер Юнайтед. Двійка в півзахисті з опорником, який був би хороший в захисних діях. Тоді Тьягу зміг би контролювати гру", – наводить слова Скоулза Goal.

До слова, іспанець відіграв у 16 матчах у складі Ліверпуля у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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