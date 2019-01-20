Скоулз може очолити Олдхем

Зірковий екс-півзахисник Манчестер Юнайтед, а нині – телеексперт Пол Скоулз претендує на посаду головного тренера клубу англійської Ліги 2 Олдхема.

44-річний колишній гравець збірної Англії – одна з кандидатур, які боси Атлетік розглядають на посаду головного тренера, повідомляє Sky Sports.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Скоулз разом із тимчасовим наставником Олдхема Пітом Вайлдом – основні претенденти на вакантне місце. Екс-хавбек МЮ уже мав зустріч із представниками Олдхема, за який вболівав у дитинстві, але остаточне рішення прийматиме президент клубу Абдалла Лемсагам. Нині він перебуває в Дубаї, а на Альбіон повернеться в понеділок.

Пол Скоулз усю 20-річну професійну кар'єру провів у МЮ та завоював у складі манкуніанців 25 трофеїв. У 2015 році він тимчасово виконував обов'язки головного тренера напіваматорського Солфорд Сіті. Олдхем наразі йде на 12-й сходинці в Лізі 2 і відстає від зони плей-офф на 5 очок.

"Вся увага буде прикута до Кантона – я зможу непомітно накивати п’ятами". Чому Пол Скоулз – найскромніший футболіст в історії МЮ