Скоулз – про майбутнє Погба: У Реалі та Барселоні зараз панує безлад
Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз здивований поведінкою зірки манкуніанців.
"Я думаю, що відбувається велика дискусія щодо Погба. Напевно, можна сказати, що половина людей хоче, щоб він залишився, а інша половина не буде так переживати, якщо він піде.
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Мені здається, що середина поля – це невелика проблема для нас. Якщо він буде грати в повну силу, як він кожного разу виступає за збірну Франції, тоді потрібно спробувати утримати його.
Не можу зрозуміти, чому він хоче виїхати звідси. Чому ти хочеш поїхати з Англії? Ви подивіться на Реал – іспанська ліга зникла. У Реалі і Барселоні абсолютний, повний бардак.
ПСЖ може бути альтернативним варіантом для нього, але зараз англійська Прем'єр-ліга краща. Подивіться на чотири топові команди, у них є все – найкращі гравці, найкращі менеджери. Так чому він повинен хотіти виїхати?
Але все залежить від клубу. Якщо клуб захоче залишити його у себе, все чудово, якщо ні, ми з ним попрощаємося", – цитує Скоулза The Sun.
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