"Я думаю, що відбувається велика дискусія щодо Погба. Напевно, можна сказати, що половина людей хоче, щоб він залишився, а інша половина не буде так переживати, якщо він піде.

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Мені здається, що середина поля – це невелика проблема для нас. Якщо він буде грати в повну силу, як він кожного разу виступає за збірну Франції, тоді потрібно спробувати утримати його.

Не можу зрозуміти, чому він хоче виїхати звідси. Чому ти хочеш поїхати з Англії? Ви подивіться на Реал – іспанська ліга зникла. У Реалі і Барселоні абсолютний, повний бардак.

ПСЖ може бути альтернативним варіантом для нього, але зараз англійська Прем'єр-ліга краща. Подивіться на чотири топові команди, у них є все – найкращі гравці, найкращі менеджери. Так чому він повинен хотіти виїхати?

Але все залежить від клубу. Якщо клуб захоче залишити його у себе, все чудово, якщо ні, ми з ним попрощаємося", – цитує Скоулза The Sun.

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