"Скоро всі все дізнаються": Селезньов натякнув на завершення кар'єри – бачить себе у новому амплуа
Український форвард Євген Селезньов розповів про рішення розпочати навчання на тренерських курсах.
"Це рішення було заплановано давно. Я хочу зрозуміти це зсередини, мені це цікаво. Хочу навчитися чогось, чого я не знав, будучи футболістом.
Селезньов оформив дубль за нову команду – скандальний форвард пропустив збір Миная у Туреччині
Я завжди об'єктивно дивлюся на речі й не розумію, коли деякі люди до здобуття диплома були одними, а потім різко перевзуваються і стають зовсім іншими. Я хочу зрозуміти чому.
Повторюся, мені цікаво: хочу пройти цю школу і зрозуміти, чи правильно тренують деякі люди. Просто в мене є досвід роботи з топ-тренерами і я знаю, як це має бути. Тепер мені хочеться і навчитися, і зрозуміти для себе.
Чи означає це, що моя ігрова кар'єра вже завершена? Скоро всі все дізнаються", – сказав Селезньов у коментарі FanDay.
Нагадаємо, у поточному сезоні Селезньов лише один раз вийшов у складі Миная, відігравши загалом 7 хвилин.
"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю