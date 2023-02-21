"Це рішення було заплановано давно. Я хочу зрозуміти це зсередини, мені це цікаво. Хочу навчитися чогось, чого я не знав, будучи футболістом.

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Я завжди об'єктивно дивлюся на речі й не розумію, коли деякі люди до здобуття диплома були одними, а потім різко перевзуваються і стають зовсім іншими. Я хочу зрозуміти чому.

Повторюся, мені цікаво: хочу пройти цю школу і зрозуміти, чи правильно тренують деякі люди. Просто в мене є досвід роботи з топ-тренерами і я знаю, як це має бути. Тепер мені хочеться і навчитися, і зрозуміти для себе.

Чи означає це, що моя ігрова кар'єра вже завершена? Скоро всі все дізнаються", – сказав Селезньов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Селезньов лише один раз вийшов у складі Миная, відігравши загалом 7 хвилин.

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