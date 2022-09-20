Журналіст Ігор Циганик переконаний, що керівництво "біло-синіх" не піде на різкі кроки і не мінятиме тренера головної команди.

"Луческу не піде з Динамо до кінця сезону! Станом на сьогодні у Луческу та Динамо немає планів припиняти співпрацю. Є повна довіра до головного тренера і гадаю, на своєму досвіді він розбереться.

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Повірте мені, після паузи на ігри збірних ви побачите зовсім інше Динамо. Футболісти трохи відпочинуть і багато чого переосмислять", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Динамо сьогодні переживає небувалу кризу: після 4-х турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть одинадцятими, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи "біло-сині" пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка.

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