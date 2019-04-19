Колос може втратити професіональний статус через участь у договірних матчах

Схоже на те, що ФК Колос спіткає доля ПФК Суми за участь у договірних матчах.

"З достеменних мені джерел відомо, що дуже скоро в КДК ФФУ з’явиться пухкенька пачка доказів участі в договірних матчах за участю офіційних осіб ФК Колос. На цей клуб, вочевидь чекає доля Сум, тобто, позбавлення професіональого статусу.

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Одним із учасників таких схем був скандально відомий арбітр Першої ліги – Віктор Арановський. Є інформація, що саме Арановського-молодшого ФК Колос використував як посередника в роботі з арбітрами. А ті вже забезпечували потрібні результати і необхідні очки клубу в чемпіонаті", – повідомив журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно КДК ФФУ позбавив Суми професіонального статусу через участь у договірних матчах.