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Скоро 35! Треба бути у формі, – Мілевський не забуває про тренування під час відпустки

11:08 387 Читать на русском
Скоро 35! Треба бути у формі, – Мілевський не забуває про тренування під час відпустки
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський демонструє професіональне відношення до футболу.

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський, який нещодавно відсвяткував чемпіонство зі своєю командою, перебуває на заслуженому відпочинку після важкого та насиченого сезону.

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Український легіонер, який готується до нових викликів у чемпіонаті Білорусі та Лізі чемпіонів на Балі, виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram цікаве фото. Звичний для себе відпочинок у нічному клубі форвард проміняв на заняття у тренажерному залі.

"Скоро 35! Треба бути у формі", – підписав Мілевський свою світлину в Instagram.

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️skoro 35!!!,Nado bit v forme

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

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Теги
Світ Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський
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