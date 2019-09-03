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Сколарі звільнений з посади тренера Палмейраса

11:38 338 Читать на русском
Сколарі звільнений з посади тренера Палмейраса
Луїс Феліпе Сколарі / Getty Images

Гранд бразильського футболу вирішив припинити співпрацю з легендарним наставником.

Луїс Феліпе Сколарі припинив свою роботу в Палмейрасі, інформує офіційний сайт клубу.

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Керівництво "зелених" вирішило відмовитися від послуг 70-річного фахівця після провальної серії у чемпіонаті та вильоту з Кубка Лібертадорес. Разом зі Сколарі клуб покинули і всі його помічники. У минулому сезоні тренерський штаб привів Палмейрас до перемоги у бразильській Серії А, однак цьогоріч справи команди значно погіршились.

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Нагадаємо, Сколарі разом зі збірною Бразилії брав золото чемпіонату світу 2002 року. Цей тріумф і досі залишається останньою перемогою "селесао" на мундіалі.

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Бразилія Палмейрас Палмейрас Луїс Феліпе Сколарі Луїс Феліпе Сколарі Світ
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