Вчора 74-річний Феліпао провів свій прощальний матч. Його Атлетіко Паранаенсе з рахунком 3:0 розгромив Ботафого, який тренує екс-керманич Шахтаря Луїш Каштру.

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За свою тренерську кар'єру Сколарі змінив 19 клубів та збірних з різних куточків світу. Головні успіхи – два Кубки Лібертадорес (1995 рік з Греміо і 1999-й з Палмейрасом), а також титул чемпіона світу 2002 року, який досі залишається останнім для збірної Бразилії. У 2012-му Феліпао знову очолив "селесао", виграв Кубок конфедерацій, але на домашньому ЧС провалився – історичні 1:7 від Німеччини у півфіналі.

Атлетіко Паранаенсе відразу запропонував Сколарі роботу технічного директора, за яку він візьметься з нового року. У складі "ураганів" є купа екс-представників УПЛ – Вітінью, Вітор Буено (Динамо), Фернандінью та Марлос (Шахтар).

️️ Felipão: "Queria terminar essa minha passagem pelo futebol como técnico com uma vitória e hoje foi um dos melhores jogos que fizemos na minha passagem pelo Athletico como treinador".



https://t.co/dsf1qcM2wH#Athletico pic.twitter.com/1kDAQeRbyz — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 13, 2022

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