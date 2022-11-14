Сколарі завершив кар'єру тренера – легенда приніс Бразилії останнє "золото" ЧС, на прощання розбив екс-керманича Шахтаря
Луїс Феліпе Сколарі підсумував свою довгу та насичену кар'єру тренера.
Вчора 74-річний Феліпао провів свій прощальний матч. Його Атлетіко Паранаенсе з рахунком 3:0 розгромив Ботафого, який тренує екс-керманич Шахтаря Луїш Каштру.
Фламенго став володарем Кубка Лібертадорес – екс-зірки Динамо та Шахтаря поступились Габіголу з іменитими ветеранами
За свою тренерську кар'єру Сколарі змінив 19 клубів та збірних з різних куточків світу. Головні успіхи – два Кубки Лібертадорес (1995 рік з Греміо і 1999-й з Палмейрасом), а також титул чемпіона світу 2002 року, який досі залишається останнім для збірної Бразилії. У 2012-му Феліпао знову очолив "селесао", виграв Кубок конфедерацій, але на домашньому ЧС провалився – історичні 1:7 від Німеччини у півфіналі.
Атлетіко Паранаенсе відразу запропонував Сколарі роботу технічного директора, за яку він візьметься з нового року. У складі "ураганів" є купа екс-представників УПЛ – Вітінью, Вітор Буено (Динамо), Фернандінью та Марлос (Шахтар).
Його вбили за велосипед: Дмитро Джулай – про геніального Трінче