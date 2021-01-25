Сторони вирішили достроково розірвати контракт, повідомляє офіційний сайт бразильського гранда.

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Крузейро опинився у Серії Б, і рятувати ситуацію покликали легендарного Феліпау. Результати під керівництвом 72-річного фахівця виявилися посередніми – 21 матч, 9 перемог, 8 нічиїх та 4 поразки. "Сині" втратили шанси на підвищення і вирішили завершити співпрацю зі Сколарі всього через 3 місяці після призначення.

Іменитий тренер вже працював із Крузейро 20 років тому, поки не взявся до роботи зі збірною Бразилії. Під керівництвом Сколарі "селесао" перемогли на ЧС-2002.

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