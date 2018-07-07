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Сколарі: Неймар прекрасний гравець, проте він ніколи не зрівняється з Пеле

11:55 349 Читать на русском
Сколарі: Неймар прекрасний гравець, проте він ніколи не зрівняється з Пеле
Луїс Феліпе Сколарі / Фото з соцмереж

Екс-наставник збірної Бразилії Луїс Феліпе Сколарі вважає, що перевершити Пеле ніхто ніколи не зможе.

"В Бразилії всі розуміють, хто такий Неймар, а хто – Пеле. Ми знаємо, що є тільки один Пеле. Іншого такого не буде.

Футболіст може бути хороший, навіть прекрасний, проте такого, як Пеле, ніколи не буде, у нього немає наступника. Ніхто не зрівняється з ним", – підсумував Сколарі для Goal.

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Нагадаємо, у 2002 році збірна Бразилії під керівництвом Луїса Феліпе Сколарі тріумфувала на Мундіалі Південній Кореї.

Відзначимо, вчора збірна Бразилії програла Бельгії в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018.

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ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
Бразилія - Бельгія ЧС 2018 Неймар Неймар Луїс Феліпе Сколарі Луїс Феліпе Сколарі
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