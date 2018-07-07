Сколарі: Неймар прекрасний гравець, проте він ніколи не зрівняється з Пеле

Екс-наставник збірної Бразилії Луїс Феліпе Сколарі вважає, що перевершити Пеле ніхто ніколи не зможе.

"В Бразилії всі розуміють, хто такий Неймар, а хто – Пеле. Ми знаємо, що є тільки один Пеле. Іншого такого не буде.

Футболіст може бути хороший, навіть прекрасний, проте такого, як Пеле, ніколи не буде, у нього немає наступника. Ніхто не зрівняється з ним", – підсумував Сколарі для Goal.

Бразилія хоче продовжити контракт з Тіте, незважаючи на виліт з ЧС-2018

Нагадаємо, у 2002 році збірна Бразилії під керівництвом Луїса Феліпе Сколарі тріумфувала на Мундіалі Південній Кореї.

Відзначимо, вчора збірна Бразилії програла Бельгії в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018.

ЧС-2018 Бразилія – Бельгія: Азар, де Брюйне та компанія "викидають" останню неєвропейську збірну з турніру