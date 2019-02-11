"Скло билося, стіни тремтіли", – Хацкевич розповів, як гравці Динамо проводять дозвілля

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, що стіл для пінг-понгу довелося прибрати з бази через ігрові баталії.

"Раніше був стіл для пінг-понгу, але база сильно страждала емоційно (посміхається). Ракетки ламалися, скло билося, стіни тремтіли. Вирішили від цього відмовитися. Зараз, звичайно, більше грають у Play Station та FIFA.

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На кожні збори, куди ми приїзджаємо, є спеціальна ігрова кімната. Там є і більярд, і теніс. Ми з хлопцями також граємо в теніс: і у великий, і у настольний. Перемикатися всім потрібно. В Австрії коли були – їздили на пляжний волейбол", – сказав Хацкевич для FootballHub.

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