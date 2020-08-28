"Складно щось коментувати. Зрозуміло, що Сфинтул хотів утримати нічию будь-якою ціною і довести справу до серії пенальті. У нас були інші плани. Але, на жаль, вони зруйнувалися на 28-й хвилині.

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Сталося вилучення, 90 хвилин нам довелося грати в меншості – важко, звичайно. Ну, а в серії пенальті сильнішою виявилася команда з Молдови, з чим я можу їх тільки привітати. Нам потрібно зробити висновки, підняти голову – це футбол, в житті буває всяке. Будемо рухатися, будемо працювати, а там життя покаже.

Думаю, якби ми грали в рівних складах, то змогли б дотиснути. У нас через два дні матч за Кубок Білорусі, про це теж треба думати. Найважливіше зараз – підняти голову і рухатися далі. Я не хочу говорити про суддів. У них є інспектор, нехай він визначає, наскільки суддя відсудив правильно. Говорити можна все, що завгодно. Судді – це люди, вони теж можуть помилятися. Тому все звалювати на суддів сьогодні я не став би", – цитує Вернидуба офіційний сайт Шахтаря С.

Нагадаємо, команда українського тренера драматично припинила боротьбу в Лізі Європи. Його Шахтар майже весь матч грав у меншості. Підопічні Вернидуба дотягнули до серії пенальті, але били значно гірше за суперника (0:0, по пенальті – 1:4).

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