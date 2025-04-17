"Не можу сказати, що налаштовуватись у ці дні було важко психологічно, бо ми не думали 228 днів саме про цю гру. Ми налаштовуємось на кожен матч, і, на жаль, коли перед поєдинком лунають тривоги, неважливо, скільки днів ми не грали – це все одно складно в психологічному плані. Але ми до цього готові, як то кажуть.

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Дуже задоволений тим, що мені вдалося відзначитися. Була подача з лівого флангу, і я, як зазвичай, закриваю дальню штангу. У цьому моменті так і вийшло – пішла передача, я вже чекав м’яч на дальній штанзі. Вдарив головою по воротах і забив гол", – сказав Твердохліб для прес-служби Кривбаса.

Нагадаємо, що цей матч розпочався ще 1 вересня, однак був перерваний через тривалу повітряну тривогу. На момент зупинки Шахтар вів у рахунку – гол забив Степаненко. У підсумку Кривбас поступився з рахунком 1:2.

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