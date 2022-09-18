"Звісно, дуже приємно тренуватися в такій атмосфері та з такими майстрами, тому мені все подобається. Добре себе тут почуваю.

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Я вже відчув удари наших лідерів, того ж Ярмоленка. Видно, що це футболісти дуже високого класу. Не просто так вони грали в АПЛ. Мені складно, але цікаво. Атмосфера супер, всі на позитиві, тільки підтримка. Приємно працювати.

Петраков – вимогливий тренер. Ми з ним поспілкувалися, він мене ввів у курс справи. Знайомимося, все добре. Мені все в кайф. Поля – супер, умови – супер. Немає на що скаржитися.

Чи вже відчуваю себе частинкою збірної України? Ну... так, навіть не знаю, що сказати. Потрохи", – сказав Волинець у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Євген отримав запрошення до табору "синьо-жовтих" після звістки про травму Георгія Бущана. Для 29-річного голкіпера це дебютний виклик до національної команди.

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