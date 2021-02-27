"Жереб обирає для тебе суперника, і з цієї стадії завжди буде важко. Динамо – команда, яка схожа на Зальцбург. З історією, традиціями, чудовим тренером та гравцями.

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Суперник складний, буде хороша битва на виліт, довга поїздка до команди з Ліги чемпіонів. Такі команди завжди цінують і Лігу Європи – про це мені сказав сам Луческу. Ми схвильовані та з нетерпінням чекаємо великого протистояння", – наводить слова Емері AS.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Вільяреал 11 березня, а матч-відповідь відбудеться 18 березня. На стадії 1/16 фіналу ЛЄ кияни здолали Брюгге, а "Жовта субмарина" вибила Зальцбург.

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